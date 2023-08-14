لحظات الموت.. شهود عيان يروون لحظة اندلاع النيران داخل مطبعة ورق في الروبيكي

أمرت جهات التحقيق، بسرعة إجراء التحريات التكميلية حول وقوع حريق شب داخل مطبعة ورق في الروبيكي بمدينة بدر

كما امرت حهات التحقيق بحسر الخصائر المبدئية جراء اندلاع حريق داخل مطبعة ورق في الروبيكي بمدينة بدر.

وكشفت المعاينة الأولية، ان الحريق اندلع داخل مطبعة ورق في الروبيكي،و تبين أن الحريق التهم جزءا كبيرا من المطبعة التي تقع على مساحة 200 متر.

واستمعت جهات التحقيق الي اقوال عدد من شهود العيان على واقعة اندلاع الحريق داخل مطبعة ورق في الروبيكي، بمدينة بدر.

منطقة الروبيكي

واكدا، بعض العاملين داخل مطبعة الورق، ان النيران التهمت جزءا كبيرا من المطبعة في لحظات قليلة، ولم نستطيع السيطرة على ألسنة اللهب بسهولة.

وكانت، سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق نشب داخل مطبعة ورق في الروبيكي، بمدينة بدر.

وأسفر الحريق عن إصابة 3 عمال بحروق واختناقات في أثناء محاولتهم التعامل مع النيران، قبل وصول قوات الإطفاء.

وجرى نقل العمال الثلاثة إلى المستشفى؛ لإسعافهم، وجارٍ إخطار النيابة؛ للتحقيق.

‏وكانت غرفة عمليات إطفاء القاهرة، تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل المطبعة في الروبيكي.

ووجه اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة بسرعة انتقال قوات الإطفاء، بإشراف اللواء جمال ياسين، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران.