عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لحظات الموت.. شهود عيان يروون لحظة اندلاع النيران داخل مطبعة ورق في الروبيكي

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق، بسرعة إجراء التحريات التكميلية حول وقوع حريق شب داخل مطبعة ورق في الروبيكي بمدينة بدر

كما امرت حهات التحقيق بحسر الخصائر المبدئية جراء اندلاع حريق داخل مطبعة ورق في الروبيكي بمدينة بدر.

وكشفت المعاينة الأولية، ان الحريق اندلع داخل مطبعة ورق في الروبيكي،و تبين أن الحريق التهم جزءا كبيرا من المطبعة التي تقع على مساحة 200 متر.

واستمعت جهات التحقيق الي اقوال عدد من شهود العيان على واقعة اندلاع الحريق داخل مطبعة ورق في الروبيكي، بمدينة بدر.

منطقة الروبيكي

 

واكدا، بعض العاملين داخل مطبعة الورق، ان النيران التهمت جزءا كبيرا من المطبعة في لحظات قليلة، ولم نستطيع السيطرة على ألسنة اللهب بسهولة.

 

وكانت، سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق نشب داخل مطبعة ورق في الروبيكي، بمدينة بدر.

وأسفر الحريق عن إصابة 3 عمال بحروق واختناقات في أثناء محاولتهم التعامل مع النيران، قبل وصول قوات الإطفاء.

وجرى نقل العمال الثلاثة إلى المستشفى؛ لإسعافهم، وجارٍ إخطار النيابة؛ للتحقيق.

‏وكانت غرفة عمليات إطفاء القاهرة، تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل المطبعة في الروبيكي.

ووجه اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة بسرعة انتقال قوات الإطفاء، بإشراف اللواء جمال ياسين، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران.

الروبيكي الحماية المدنية بالقاهرة اندلاع الحريق اندلاع النيران اندلاع حريق قوات الحماية المدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 آلاف جنيه دفعة واحدة| تغير مفاجئ في أسعار الحديد الآن

أمطار رعدية ورياح على القاهرة الكبرى|تحول سريع الساعات المقبلة والأرصاد تفجر مفاجأة

انهيار أسعار الأعلاف إلى مستويات غير مسبوقة| والدواجن تتراجع 20 جنيهًا الآن

قرار عاجل من محمد شريف ضد الأهلي

الموقع متاح الآن.. رابط نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

لقطة محمد صلاح تكتب النهاية| ماذا حدث في مباراة ليفربول وتشيلسي ؟

الأهلي خطف نجم الزمالك| صفقة جديدة لصالح القلعة الحمراء تسبب صدمة لجمهور الأبيض

مفاجأة مدوية.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل بسبب طبيب الأهلي النفسي

موضوعات متعلقة

تجديد حبس شخص لاتهامه بتزوير محررات رسمية والنصب والاحتيال على المواطنين

جوزي ساب ولاده ياكلوا من الزبالة.. مأساة أميرة ترويها داخل محكمة الأسرة

قرار قضائي بشأن الإعلامي أحمد رجب بتهمة سب وقذف والدة شيماء جمال

سرقة الذهب وملايين الجنيهات .. تطور صادم في اتهام البلوجر هدير عاطف

دجل وشعوذة داخل مسجد بالقاهرة.. التحقيق مع شخص بتهمة أعمال السحر

نشرة الأخبار| موعد صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر أغسطس.. مفاجأة في سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت.. 45 مليار جنيه استثمارات بالمنوفية

تعيين خالد صلاح مساعدا للرئيس التنفيذي لشؤون المحتوى الرقمي بالشركة المتحدة

صور فاضحة.. اعترافات صاحب محل استغل حداثة سن الضحية للاعتداء عليه

ترشيحاتنا

500 جنيه في ساعات|هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب وعيار21 بعد قفزة قوية

قرار خطير.. روسيا تزود صواريخها النووية بهذا الشئ

صدق أو لا تصدق.. شخص يلف العالم بلا حذاء لسنوات| تفاصيل

آخر أيام شهر المحرم.. هذا العمل يبعدك عن جهنم مسيرة 70 سنة

لحظات الموت.. شهود عيان يروون لحظة اندلاع النيران داخل مطبعة ورق في الروبيكي

وزير التعليم العالي يعلن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. بعد قليل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير تغذية يكشف عن فوائد المشمش

دجاج بالساور كريم و المشروم

مصري يتزوج ملكة جمال تونس| ما القصة؟

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة

فيديو

تصادم طريق كفر شكر.. وفاة 5 من أسرة واحدة

خلع دبلة الجواز| صورة ورسالة..هل انفصل معز مسعود عن حلا شيحة ؟

لو عايز تنام أثناء الشغل.. اليابان تقدم لك الحل في كبسولة |فيديوجراف

رسالة مهمة من أوكرانيا لـ روسيا عبر جزيرة الأفعى .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ