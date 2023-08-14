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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التضامن: 417 ألف مشروع بتمويلات 3.2 مليار جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة.. فيديو

ميرفت صابرين
ميرفت صابرين

أكدت الدكتورة ميرفت صابرين مساعدة وزيرة التضامن، أن الدولة المصرية دعمت العمالة غير المنتظمة ووفرت الكثير من إجراءات الحماية.

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وقالت الدكتورة ميرفت صابرين مساعدة وزيرة التضامن، خلال لقائها ببرنامج "الأولى"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: " العمالة غير المنتظمة هي العمالة التي ليس لها مكان عمل ثابت أو عمل ثابت أو دخل ثابت"، لافته: "هناك  417 ألف مشروع بتمويلات 3.2 مليار جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة".

 

وأضافت: "الدولة دعمت العمالة غير المنتظمة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد من خلال تحمل حصة صاحب العمل"، مشيرة: "هناك 3 برامج لحماية العمالة غير المنتظمة، وهي برنامج الحماية، وبرنامج التمكين، والبرنامج الوقائي".

 

وأشارت الدكتورة ميرفت صابرين مساعدة وزيرة التضامن،: "الدولة المصرية دعمت العمالة غير المنتظمة في قانون التأمين الصحي الشامل وذلك من خلال تحمل 7% فقط".
 

التضامن العمالة غير المنتظمة

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