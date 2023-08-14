التدخل السريع: نغطي كل المحافظات وتلقينا أكثر من 24 ألف شكوى وبلاغا

وجه محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعى، الشكر إلى وزيرة التضامن الاجتماعى، قائلا: دائما ما تقدم لنا الدعم الكامل.





وقال “محمد يوسف” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، فرق التدخل السريع تغطى 27 محافظة ولنا فرق فى كل المحافظات، متابعا: منذ 2014 وحتى الآن تعاملنا مع أكثر من 24 ألف شكوى وبلاغ.



وأكمل: آخر 6 أشهر تم التعامل مع 4 آلاف شكوى سواء مع الكبار أو الصغار، وأكثر من 70% من الحالات تم إيداعها دور الرعاية الاجتماعية، وفي حالة الرفض من قبل الحالات يتم توفير بعض الخدمات لها مثل المأكولات والأغطية.



ولفت إلى أن بعض الحالات يتم نقلها للمستشفيات، ونتعامل مع كل حالة على حدة، فـ منهم من لديه مشاكل نفسية ومشاكل أسرية، وأخرى اقتصادية.



واسترس: نحاول إقناعه فى الدخول لحياة أفضل وتغيير الوضعية له من وضعية الشارع الخطر للأمان، متابعا: نتعامل مع فئات متعددة، بعضهم متسولين والمصابين بالامراض النفسية، وغيرهم.





