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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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2 مليون قطعة..الحماية الاجتماعية لصندوق تحيا مصر توضح تفاصيل مبادرة "دكان الفرحة"

هشام خليفة مدير
هشام خليفة مدير برنامج الحماية الاجتماعية لصندوق تحيا مصر

كشف هشام خليفة مدير برنامج الحماية الاجتماعية لصندوق تحيا مصر، تفاصيل مبادرة "دكان الفرحة"، قائلا:مبادرات الحماية الاجتماعية هى أحد أهم محاورعمل صندوق تحيا مصر، التى تقدم كافة أشكال الدعم لكل الفئات الأولى بالرعاية فى مختلف محافظات الجمهورية بشكل مجانى، وبدون أي مقابل مادي.



وأضاف “هشام خليفة” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة “سي بي سي”، نقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من المشروعات والمبادرات، منها مبادرة “بالهنا والشفا”، وهى احد برامج الحماية الاجتماعية التى يقدمها صندوق تحيا مصر وتهدف لتوزيع المواد الغذائية الجافة أو المجمدة على الأسر فى منازلهم.

واسترسل: تم توصيل المساعدات الغذائية لأكثر من 5 ملايين اسرة، داخل الـ 27 محافظة، من خلال توزيع 52 ألف طن مواد غذائية جافة، و1020 طن من اللحوم و2500 طن دواجن، و1646 طن من الخضروات والفواكهة.

ولفت إلى أن صندوق تحيا مصر يصل إلى كافة الفئات في مختلف الأماكن، خاصة البعيدة والنائية، منوها بأن مبادرة "دكان الفرحة" وصلت لأكثر من مليون بيت في جمهورية مصر العربية، وتم إطلاقها في 2019، واستهدفت طلاب الجامعات.

وأشار إلى أن المبادرة امتدت لتشمل الاسر الأولى بالرعاية أيضا، ووصلنا حتى الآن إلى 2 مليون قطعة ملابس، بالإضافة إلى هدية خاصة للحضور عند خروجهم.

 

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