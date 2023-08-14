الدم هان وسال.. شقيقان يمزقان جسدي بعضهما في سوهاج.. ما السبب؟

أصيب شقيقان بجرحين قطعيين بأماكن متفرقة بالجسم، على أيدي بعضهم البعض، حيث تعدى كلًا منهما على الآخر بسـلاح أبيض "سكـين"؛ إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات أسرية قائمة فيما بينهما، بناحية الحلافى دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بورود إشارة من مستشفى البلينا المركزي، مفادها وصول كلًا من:"مأمون. ف. ت. ع- 32 سنة- مزارع"، مصاب بجرح قطعي بمنتصف الصدر، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وشقيقه "بدر. ف. ت. ع- 35 سنة- سائق"، مصاب بجرح قطعي باليد اليمنى، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية، وتم ضبطهما وبحوزة الطرف الأول سـلاح أبيض "سكين" وبحوزة الطرف الثاني ســلاح أبيض "سكين".

وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المُشار إليها؛ بسبب خلافات أسرية قائمة فيما بينهما، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.