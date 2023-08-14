الرئيس الأوكراني يعترف بمسؤولية بلاده عن هجوم القرم

اعترف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بمسؤولية بلاده عن الهجوم على جسر شبه جزيرة القرم.

وقال زيلينسكي: "نرد يوميا على تصرفات القوات المسلحة الروسية في إطار العملية الخاصة".

وأضاف زيلينسكي في مقطع فيديو نشره في "قناته": "ها هو الدخان الواضح على جسر القرم".

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير صاروخين أطلقتهما القوات الأوكرانية على جسر القرم في هجومين منفصلين بعد ظهر أول أمس السبت.

وكانت أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الاثنين، بسماع دوي صافرات الإنذار الجوي في العاصمة كييف وعدد من المدن، عقب وقوع هجوم جوي روسي.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة أوكرانية أخرى بدون طيار في منطقة بيلجورود الروسية بعد ظهر أمس الأحد بعد محاولة هجوم مماثلة في وقت سابق من اليوم، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.