ابن عمه خلص عليه.. العثور على جـثة مزارع وسط الزراعات بسوهاج

انتهت حياة مُزارع في منتصف الأربعينات من العُمر، على يدي نجل عمومته، حيث تعدى عليه بعدة طعنات ثم ذبـحه، وألقى بجثمانه وسط الزراعات دائرة مركز شرطة ساقلتة شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة ساقلتة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بالعثور على جـثة مُزارع أربعيني وسط الزراعات دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین العثور على جـثة المدعو (محمد. س- 45 سنة- مزارع- ويقيم بذات الناحية)، وبه آثار طلق ناري بالفخذ الأيمن وجرح طعني بالرقبة، وعقب تقنين الإجراءات وعمل التحريات اللازمة حول الواقعة، تم إثبات أن وراء ارتكاب الجــريمة، نجل عمومته المدعو (أحمد ر. أ- 35 سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز).

وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم بالواقعة عبارة عن بندقية آلية و"سـكين"، وبمواجهته قرر بارتكاب الواقعة؛ بسبب خلافات عائلية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.