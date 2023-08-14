من وراء اختطافها.. فيديو يحل لغز اختفاء الطائرة الماليزية بعد 9 سنوات

اظهر مقطع فيديو مخيف التقطته قمر صناعي أن الأجسام الغريبة هي المسئولة عن اختفاء طائرة الرحلة MH370.





أصبحت رحلة الخطوط الجوية الماليزية المحكوم عليها بالفشل واحدة من أشهر الطائرات المفقودة في التاريخ عندما خرجت الطائرة عن الرادار في 8 مارس 2014.





تم نشر مهام بحث وإنقاذ واسعة النطاق ولكن لم يتم العثور على أي من الأشخاص ال 239 الذين كانوا على متنها على الإطلاق.





منذ ذلك الحين أثارت العديد من نظريات المؤامرة بما في ذلك الروس الذين اختطفوا الطائرة وهبطوها في كازاخستان.





واعتقد البعض أنه يمكن أن يرتبط بمؤامرة إجرامية لإغراق طائرة بوينج 777، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.





لكن الآن يشير الناس بإصبع اللوم إلى شيء خارج الأرض، نشر أحد مستخدمي تويتر أنه اقترح أن MH370 قد تكون اختطفت من قوىخارجية.





في اللقطات "المتسربة" من القمر الصناعي، شوهدت طائرة تظهر من قبل سحابة ضخمة على اليسار.





بينما تواصل مسار طيرانها، تظهر كرة صغيرة من اليمين وتتجاوز الحرفة قبل الاقتراب من الأجنحة، وسرعان ما ينضم إليه اثنان آخران منالأجرام السماوية ويتحرك الثلاثي في حركة دائرية حول الطائرة بأكملها.





عندما تقترب الطائرة من السحابة، يضرب وميض قوي، وتختفي الطائرة، إلى جانب الأجرام السماوية الثلاثة، في السماء.





في حين قال بعض الناس إن الفيديو مزيف وتم إنشاؤه باستخدام CGI والرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد، اختلف آخرون وحللوا اللقطاتبالتفصيل.