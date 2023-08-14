حمزة الجمل: الناس في الإسماعيلية كانت تصرخ.. وكنت واثقًا من بقاء الدراويش.. فيديو

صرح حمزة الجمل، المدير الفني السابق لنادي الإسماعيلي، بأن النادي يمر بأوضاع مالية صعبة، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه كان واثقًا من بقاء الفريق في الدوري الممتاز رغم الظروف الصعبة.

وقال الجمل، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج «الماتش»، الذي يُبث عبر قناة صدى البلد، «فريق الإسماعيلي مر بظروف قاسية في الفترة الأخيرة»، مضيفًا: «الناس في الإسماعيلية كانت تصرخ وتتألم خوفًا على مصير الفريق».

وأشار حمزة الجمل إلى أن النادي يمر بظروف مالية صعبة في الوقت الراهن.

وأكد الجمل أن اللجنة المكلفة بإدارة الإسماعيلي ساندته بقوة أثناء توليه تدريب الفريق، وأنه أبلغ إدارة الإسماعيلي من اللحظة الأولى بضرورة حل مشاكل الفريق.

وتحدث الجمل عن أنه كان واثقًا من بقاء الإسماعيلي في الدوري المصري، مضيفًا: «وأبلغت الإدارة وقتها إما أن أنجح وإما ان أنجح».

وأكد حمزة الجمل أنه لم يتردد لحظة حينما تم استدعاؤه لتدريب نادي الإسماعيلي.

https://www.youtube.com/watch?v=qIiFM11Jt-w