«الفن.. حين تطير العصافير الخشبية».. أحدث إصدارات بيت الحكمة

صدر حديثا عن بيت الحكمة للثقافة، رواية «الفن.. حين تطير العصافير الخشبية»، من تأليف ووجيان، وترجمة رضوى إمبابي.



في الحكايات سرٌّ.. سر خاطف يسرقك من الناس والأشياء، تنفعل معه روحك، ويذوب له قلبك، وتطلق لخيالك العنان، فيسرح مع الحكاية حتى تنكشف أسرارها، وربما لا تعود بعدها كما كنت..

وهنا في النحات تجد نفسك بين بناء روائي دقيق، فالمكان في الرواية هو الجمال الذي صنع المشهد، بناء البيوت، أثاث المنازل، الأشجار، تلك القطع الخشبية التي تكاد تلمسها بأناملك بين الأحرف لبراعة وصفها!

والصوت.. إنه مزيج من ألحان الريح وحفيف الأشجار ووقع أدوات النحت على أجساد الأخشاب المستكينة في يد الفنان الماهر الذي يصنعها!

والزمان.. بطل خفي، ولكنه حاضر في الوقت نفسه في كل التفاصيل، يسع كل التناقضات والحرب النفسية التي يخوضها أبطال الرواية المعذبون بفنهم.. فما الحكاية؟!

بطل الرواية، ذلك المعلم الذي درس الفنون الجميلة، ولكنه مجنون بالنحت على الأخشاب، يسير وراء فنه، وما تصنعه يده من جمال لا يقدّر بمال، تضيق عليه المدرسة والواقع، تضيق على فنه وروحه معًا، وفي الوقت نفسه يجد نفسه مضطرًا للعمل من أجل كسب المال ليعول أولاده، ولكنه في الأخير يقرر الاستقالة من التدريس، والتفرغ لحرفته، ولكن الأمور لا تسير كما يرسمها الفنان الحالم، وتتعقد أكثر، وتأخذنا الحكاية بين الفرح والحزن، والأمل واليأس، في قصة من الأدب رفيع المستوى!

كيف سيتحول الأمر به إلى رجل أعمال، وكيف تظل عقدة الإخلاص للفن هي بطل الرواية حتى في نهايتها غير المتوقعة، ومن هو الشيخ التائه الفنان، ذلك الرجل الغامض الذي سيمنح الصبي علمه، ومعه تتغير مصائر أبطال الرواية جميعًا!

هنا رائعة من روائع الأدب الصيني، تصور واحدة من الملاحم اليومية التي يعيشها الفنان الموهوب في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وضرورة الكسب، وإشكالية الفن للفن، في عمل فني مكتمل الأركان، وترجمة أدبية رائقة.