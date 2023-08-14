تفاصيل اجتماع افتراضي بين وزراء خارجية أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن عقد الوزير أنتوني بلينكن اجتماعا افتراضيا مع وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي ووزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين اليوم الاثنين.

وذكرت وسائل إعلام يابانية أن زعماء الدول الثلاث من المقرر أن يجتمعوا يوم 18 أغسطس في المنتجع الرئاسي الأمريكي في كامب ديفيد بولاية ماريلاند.

ومن ناحية أخرى، حذرت اليابان من هطول أمطار غزيرة وانهيارات طينية وفيضانات شديدة مع وصول إعصار "لان" القوي إلى اليابسة في غرب ووسط البلاد غد الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأرصاد اليابانية، في بيان أوردته وكالة أنباء كيودو، أن إعصار "لان" يتحرك حاليا جنوب سلسلة جزر إيزو ويقترب من شرق وغرب اليابان.