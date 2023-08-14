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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل اجتماع افتراضي بين وزراء خارجية أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن عقد الوزير أنتوني بلينكن اجتماعا افتراضيا مع وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي ووزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين اليوم الاثنين.

وذكرت وسائل إعلام يابانية أن زعماء الدول الثلاث من المقرر أن يجتمعوا يوم 18 أغسطس في المنتجع الرئاسي الأمريكي في كامب ديفيد بولاية ماريلاند.

ومن ناحية أخرى، حذرت اليابان من هطول أمطار غزيرة وانهيارات طينية وفيضانات شديدة مع وصول إعصار "لان" القوي إلى اليابسة في غرب ووسط البلاد غد الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأرصاد اليابانية، في بيان أوردته وكالة أنباء كيودو، أن إعصار "لان" يتحرك حاليا جنوب سلسلة جزر إيزو ويقترب من شرق وغرب اليابان.

الخارجية وزارة الخارجية الأمريكية اليابان امطار غزيرة إعصار لان

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