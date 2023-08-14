المجلس العسكري في النيجر يمنح الضوء الأخضر لبدء المباحثات مع الإيكواس

أعلن رئيس الحكومة في النيجر المعين من المجلس العسكري، علي الأمين زين، اليوم الاثنين، بدء المباحثات مع مجموعة الإيكواس.

وقال على الأمين زين في تصريحات جديدة: "رئيس المجلس العسكري في النيجر أعطى الضوء الأخضر لبدء محادثات مع مجموعة الإيكواس".

وأضاف: "متفائلون ببدء المحادثات خلال الأيام المقبلة مع مجموعة الإيكواس".

وكان المجلس العسكري في النيجر،أكد اليوم الاثنين، أن طبيب الرئيس محمد بازوم يزوره بشكل دوري.

وقال المجلس في تصريحات صحفية: "لم يرصد طبيب الرئيس بازوم عليه ولا على أفراد أسرته أي عارض صحي".

وأعلن المجلس العسكري في النيجر، اليوم الاثنين، جمع الأدلة اللازمة لمحاكمة الرئيس بازوم بتهمة الخيانة العظمى، وتهديد أمن الدولة.