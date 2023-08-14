5 من أبناء البحر الأحمر يشاركون في المؤتمر الأول لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، عن مشاركة 5 من أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ على مستوى محافظة البحر الأحمر، في فعاليات المؤتمر الأول لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ.

ويحمل النموذج شعار الواقع السياسي والاقتصادى المصرى "رؤى - فرص- تحديات" بمشاركة 300 عضو من الفائزين بالانتخابات الإلكترونية والمعينين من قبل وزير الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية وذلك خلال الفترة من 12 وحتى 16 أغسطس الجاري في القاهرة.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة إلى أن نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، يعد مدرسة سياسية تثقيفية لتدريب وتأهيل الشباب من سن 25 - 40 عاماً، على كل ما يخص مجلس الشيوخ المصري بمنهجية متكاملة مستدامة سواء قانونه أو لائحته أو إختصاصه.