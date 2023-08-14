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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استهداف 18 ألف مواطن خلال حملة «بلدي أمانة» في 4 مدن

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر، فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدي أمانة" والتي استهدفت 18717من السيدات والرجال والأطفال، وذلك بمدن "الغردقة – سفاجا – رأس غارب- القصير" بعدد 4765 زيارة.


وتستهدف الحملة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين ، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، وذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

يذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدي أمانة" بدأت في 1 أغسطس الحالي، وتستمر على مدار شهرين، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة.

البحر الأحمر الاطفال المجلس القومى للمرأة المشروعات القومية الكبرى بادرة حياة كريمة

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