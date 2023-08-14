«العلاقة بين نوع الوجبات الغذائية والصحة» ضمن برامج «الثقافة» في البحر الأحمر

عقد قصر ثقافة رأس غارب في البحر الأحمر محاضرة طبية بعنوان "الصحة وعلاقتها بنوع الوجبات الغذائية"، ضمن فعاليات مبادرة "ثقافتنا فى إجازتنا" التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، قدمتها الدكتورة إيمان سمير سعد راشد، طبيبة بإدارة رأس غارب الصحية.



وقدم قصر ثقافة حلايب محاضرة بعنوان " الأمن المائي أمن قومي"، بالاضافة إلى عرض فنى لفرقة حلايب للفنون التلقائية على مسرح القصر.



ونفذت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا ورشة فنية "تعليم الرسم الحر"، فيما نفذت مكتبة الخالدين بسفاجا ورشة "فنية من الفوم".

