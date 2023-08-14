حملة تفتيشية على المنشآت السياحية في الغردقة

نفذت لجنة من الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، حملة للتفتيش والمرور على عدد من الفنادق السياحية؛ للتأكد من توافر الاشتراطات اللازمة للتشغيل على أعلى مستوى، بما يليق بمكانة الغردقة كمقصد سياحي عالمي مميز.

ووجدت اللجنة بعض الملاحظات في فندقين، بينها عدم استيفاء نسبة تشغيل الـ 5% من العمالة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدم تقديم ما يفيد نسبة صرف الأرباح للعاملين ونسبة العلاوة الدورية 3%.

كما قامت اللجنة بالتفتيش على مخازن المنتجات الغذائية، للتأكد من صلاحيتها وصلاحية اللحوم والدواجن والأسماك للاستخدام الآدمي.