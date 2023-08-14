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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائب رئيسة تايوان: مستعدون لإجراء حوار مع الصين

صدى البلد

  أعلن نائب رئيسة تايوان وليام لأي، اليوم/الاثنين/، استعداد بلاده لإجراء محادثات مع الصين، مشددًا في الوقت ذاته على الحفاظ على سلامة وأمن تايوان.


وقال لاي -في تصريحات له في نيويورك أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية- إن بلاده تسلك الطريق الصحيح، مؤكدا عدم تراجع تايوان عن موقفها بسبب التهديدات المتزايدة. 


وشدد نائب رئيسة تايوان على ضرورة التحلي بالشجاعة والقوة لمواصلة تنمية بلاده على طريق الديمقراطية"، متعهدا بالحفاظ على السلام والوضع الراهن والاستعداد التام للتحدث مع الصين والسعي لتحقيق السلام والاستقرار باتباع سياسات رئيسة تايوان تساي إينج وين.


ويعد لاي المرشح الأبرز لتولي منصب رئيس تايوان في الانتخابات التي ستجرى في يناير، وهو موجود في الولايات المتحدة فيما يعد رسميًا توقفًا عابرًا في طريقه إلى باراجواي لحضور مراسم تنصيب رئيسها الجديد، وباراجواي واحدة من 13 دولة فقط تحافظ على علاقات رسمية مع تايوان التي تطالب الصين بالسيادة عليها.

 

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