رامي جمال يشوق متابعيه لأغنيته الجديدة على إنستجرام

نشر الفنان رامي جمال صورة له عبر موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق رامي جمال علي الصورة قائلا:"تحبو الأغنية الجاية حب ولا حزن من غير ما اشوف طبعا الحزن اكتر".

وقال رامي جمال، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": "قلت لزوجتي ناريمان، إحنا عايشين مرة واحده مفيش وقت تعملي جدعة، وتضيعي حلم الأمومة، الراجل ممكن يعيش عادي، لكن الست اتخلقت عندها غريزة الأمومة رقم 1، وعمري ما هشوفك قليلة الأصل لو مشيتي"، فكان ردها: «كل أنواع الرزق بتيجي لكل شخص لوحده إلا الخلفة ده رزق مربوط بالاتنين، لو مكتوب لي أخلف فاهخلف منك ابن، ولو مش مكتوب لي واتجوزت من شخص آخر ممكن ماخلفش بس هكون خسرت الإنسان اللي بحبه».