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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. تنفيذ 5 دورات تدريبية يستفيد منها 154 عاملا بالمحافظات

الدورات التدريبية
الدورات التدريبية بمركز سقارة

انطلقت الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالى 2023/2024 ، اليوم الإثنين بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ، حيث سيتم بدء تنفيذ دورة جديدة تنفذ لأول مرة وهي دورة تخطيط وهندسة العمليات Business Process Mapping التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويستفيد منها ٢٥ متدربا من مديري إدارات التحول الرقمي .

 

وسيشهد الأسبوع الأول من الخطة التدريبية ، تنفيذ دورة إدارة التغيير والتخطيط المحلي المتكامل التي يقوم بتنفيذها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتعاون مع اتحاد البلديات الهولندية وذلك في ضوء تكليفات  الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويستفيد منها ٤٥ متدربا من رؤساء المراكز والمدن .

 كما يتضمن الأسبوع الأول من الخطة التدريبية للمحليات ، تنفيذ ٣ دورات تدريبية أخرى يستفيد منها ٨٤ متدرباً وهى : تنمية مهارات القيادات في مجال أملاك الدولة والإدارة الهندسية ، و دورة إدارة العملية التدريبية وإعداد مدير تدريب محترف بمشاركة فاعلة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، ودورة تطوير مهارات وإدارة منظومة مشروعات إدارة المواقف والساحات وانتظار السيارات.

اليوم دورات تدريبية الخطة التدريبية الجديدة التنمية المحلية

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