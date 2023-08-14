تخللتها مواجهات.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية

شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عدداً من الفلسطينيين.

وفي رام الله، أفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: سلام الطيراوي، ومعتصم محمود غوانمة، وشقيقه محمد من مخيم الجلزون، ويوسف أبو نجم (23 عاما) من بلدة بيرزيت.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت في ساعات الفجر قريتي جفنا وعين سينيا، وداهمت عددا من منازل المواطنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات. .

وأفادت مصادر محلية، بأن "قوات خاصة اقتحمت مدينة جنين، ونفذت عمليات دهم دقيقة لمنازل بعض المواطنين في بلدة قباطية".

وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر أحمد أبو فراشة خلال اقتحام ودهم منزله في بلدة قباطية جنوب مدينة جنين.

وأضافت أن قوات الاحتلال الخاصة اقتحمت منزل المواطن أحمد أبو فراش في قباطية واستجوبت عائلته وخرّبت محتوياته دون أن يُبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، عدة مدن فلسطينية منها نابلس والخليل، وبلدتي شبقا وقصرة بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة نابلس، واعتقلت الأسير المحرر هاني الحلبوني (62 عاما) من حي المخفية، بعد مداهمة منزله، كما احتجزت الشاب إيهاب فريد أبو ظهير لعدة ساعات قبل أن تفرج عنه عقب مداهمة منزل ذويه في حي المعاجين بالمدينة.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن "الاحتلال شرع في عمليات دهم واسعة في منازل المواطنين، شملت استجواب قاطني المنازل، وتخريب محتوياتها قبل الانسحاب منها".