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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو صحة النواب يشيد بتكليفات تطوير مستشفيات جامعة عين شمس وتحويلها لمدينة طبية

الدكتور محمد سليم
الدكتور محمد سليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

أشاد الدكتور محمد سليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان بمتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمستجدات أعمال تطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وتحويلها لمدينة طبية عالمية في قلب القاهرة.

 

وذلك في ضوء ما عانته تلك المنطقة لسنوات من صعوبات وتحديات، أدت إلى انخفاض مستويات الخدمة المقدمة للمواطنين، قبل أن يتم اتخاذ قرار من الرئيس بتطوير تلك المنطقة وتحويلها لمدينة طبية رفيعة المستوى من خلال إنشاء بنية تحتية طبية وإدارية جديدة ومتطورة، وتهيئة بيئة عمل جاذبة، وتجميل الموقع العام والقضاء على التجمعات العشوائية، وميكنة مستشفيات المدينة الطبية وتعميق التحول الرقمي في أساليب عملها.

وطالب " سليم " فى بيان له أصدره اليوم من الحكومة الإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار بتكثيف العمل للانتهاء الكامل من هذا المشروع القومي الكبير والمهم، وضمان استدامة التشغيل والصيانة والإدارة على أعلى مستوى، بما يحقق هدف الدولة المتمثل في تقديم خدمات طبية متميزة لعموم المصريين بشكل حقيقي وملموس ومستدام بالإضافة إلى تطوير بيئة البحث العلمي الطبي وتعزيز دور مصر كمنارة علمية وطبية في المنطقة مؤكداً الأهمية الكبيرة لمستشفيات جامعة عين شمس فى تقديم الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين.

وقال الدكتور محمد سليم إن جامعة عين شمس من الجامعات العريقة والرائدة فى مجال تقديم الخدمات الصحية على أعلى مستوى موجهاً التحية والتقدير لجميع القائمين على إدارة مستشفيات جامعة عين فى مختلف المستشفيات التابعة للجامعة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد اجتمعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمتابعة تطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس.

مستشفيات جامعة عين شمس مدينة طبية عالمية التحول الرقمي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرعاية الصحية

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