جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق مدخلي بلدة عزون شرق قلقيلية

قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أغلقت مدخلي بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخلين الرئيسي الشمالي، والغربي (طريق عزبة الطبيب- عزون) بالبوابات الحديدية، ما أعاق حركة المواطنين واضطرهم إلى سلك طرق بديلة فرعية للوصول إلى أماكن عملهم.

وأصيب مستوطنان اثنان في بلدة عزون شرق قلقيلية، أمس الأحد، بعد استهداف الشبان الفلسطينيين سيارتهما بالحجارة مما أدى لتحطيمها.

وانتشرت قوات الاحتلال في المنطقة بشكل مكثف وشددت من إجراءاتها العسكرية ولاحقت الشبان في المنطقة.