الجزار يتابع نسب تنفيذ 2064 وحدة بمشروع سكن كل المصريين بالسويس الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، نسب تنفيذ 2064 وحدة سكنية، جار تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين".



وأشار الوزير إلى أهمية هذه المبادرة فى توفير وحدات سكنية تناسب مختلف شرائح الدخل، يستفيد بها أبناء المحافظة، موجها بضرورة الاهتمام بتوفير المرافق والخدمات المختلفة مع تنفيذ الوحدات السكنية المستهدفة.



وأوضحت المهندسة أسماء مخلوف، أنها قامت بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمرحلة العاجلة بمساحة ٣٠٠ فدان بمدينة السويس الجديدة، والوقوف على نسب الإنجاز للأعمال الجاري تنفيذها بالمدينة.



وأشارت " مخلوف " إلى أن نسبة التنفيذ في القطاع السكني بوحدات المبادرة الرئاسية ''سكن لكل المصريين " لعدد ٨٦ عمارة تضم ٢٠٦٤ وحدة سكنية بلغت ٦٥٪، وفي قطاع البنية التحتية بلغت نسبة التنفيذ في قطاع المياه ٣٤٪ وقطاع الصرف ٧٥٪ وفي قطاع الطرق ٦٥٪، مشددةً على ضرورة مراعاة كافة معايير الجودة وبرنامج الأعمال.



وأعلنت " مخلوف " أن نسبة الإنجاز لعملية تنفيذ ٨ محال بالسوق التجارية وصلت ٨٠%، بجانب البدء في أعمال الحفر والإحلال بموقع تنفيذ الحضانة، وكذا المدرسة بمنطقة الخدمات، مؤكدةً ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية للمشروعات وضرورة الانتهاء من الأعمال طبقاً للبرامج الزمنية المحددة.



وفي ذات السياق، تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، أعمال معالجة مياه الصرف الصناعي بمحطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة طاقة ٥٢٠٠٠ م٣ بالقطاع الأول بعتاقة بمدينة السويس الجديدة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة متابعة أعمال تشغيل وصيانة محطات المياه والصرف بالمدن الجديدة.



وخلال الزيارة، شددت رئيس الجهاز على تكامل مراحل المعالجة بدءا من استقبال مياه الصرف الخام ووصولاً لمياه معالجة ثنائياً بكفاءة وتعزيز الاستفادة منها، مؤكدةً ضرورة دقة تحاليل عينات الصرف لشركات ومصانع المنطقة والسيطرة الكاملة على خط الانحدار ورافع صرف الـps1.



وفي ذات السياق، اجتمعت المهندسة أسماء مخلوف، ومسئولي الجهاز، بممثلي القرى السياحية جنوب سوميد بالعين السخنة، لمناقشة مشكلات كميات وضغوط المياه بالقطاع السياحي الذي يتم تغذيته من محطة تحلية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية من خلال رافع مياه الـ٨٠٠مم.



واستعرضت رئيس جهاز السويس الجديدة، منظومة المياه بشمال غرب خليج السويس والتغيرات التي طرأت بالمنطقة والتوسعات الحالية وما ترتب عليه من زيادة سحب كميات المياه بالقرى السياحية، كما استعرضت جهود الجهاز في تطوير منظومة المياه بشمال غرب ورفع كفاءة رافع مياه الـ٨٠٠مم المغذي للقري السياحية جنوب سوميد، لتوفير كميات المياه اللازمة وبالضغوط المناسبة لكافة قرى القطاع السياحي جنوب سوميد .



وخلال اللقاء أثنى ممثلو القرى السياحية على دور الجهاز في الاستجابة الفورية للشكاوى ومراعاة زيادة الاستهلاك نتيجة فصل الصيف، حيث شددت رئيس الجهاز على ضرورة التنسيق المشترك بين إدارة التشغيل والصيانة وإدارة الأمن بالجهاز في مراقبة استمرارية توفير المياه واستقرارها، وكذلك متابعة عملية التشغيل المتفق عليها وتطبيق القانون على المخالفين.



كما وجهت المهندسة أسماء مخلوف، بضرورة دراسة احتياجات القرى السياحية المستقبلية من المياه، وربط ذلك بالحلول المستقبلية للتغذية، مؤكدة أن الجهاز حريص على استمرار وانتظام الضخ وأن المياه سلعة استراتيجية لضمان التنمية.



