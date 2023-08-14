عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجزار يتابع نسب تنفيذ 2064 وحدة بمشروع سكن كل المصريين بالسويس الجديدة

صدى البلد

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، نسب تنفيذ 2064 وحدة سكنية، جار تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين".

وأشار الوزير إلى أهمية هذه المبادرة فى توفير وحدات سكنية تناسب مختلف شرائح الدخل، يستفيد بها أبناء المحافظة، موجها بضرورة الاهتمام بتوفير المرافق والخدمات المختلفة مع تنفيذ الوحدات السكنية المستهدفة.

وأوضحت المهندسة أسماء مخلوف، أنها قامت بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمرحلة العاجلة بمساحة ٣٠٠ فدان بمدينة السويس الجديدة، والوقوف على نسب الإنجاز للأعمال الجاري تنفيذها بالمدينة.

وأشارت " مخلوف " إلى أن نسبة التنفيذ في القطاع السكني بوحدات المبادرة الرئاسية ''سكن لكل المصريين " لعدد  ٨٦ عمارة تضم ٢٠٦٤ وحدة سكنية بلغت ٦٥٪، وفي قطاع البنية التحتية بلغت نسبة التنفيذ في قطاع المياه ٣٤٪ وقطاع الصرف ٧٥٪ وفي قطاع الطرق ٦٥٪، مشددةً على ضرورة مراعاة كافة معايير الجودة وبرنامج الأعمال.

وأعلنت " مخلوف " أن نسبة الإنجاز لعملية تنفيذ ٨ محال بالسوق التجارية وصلت ٨٠%، بجانب البدء في أعمال الحفر والإحلال بموقع تنفيذ الحضانة، وكذا المدرسة بمنطقة الخدمات، مؤكدةً  ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية للمشروعات وضرورة الانتهاء من الأعمال طبقاً للبرامج الزمنية المحددة.

وفي ذات السياق، تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، أعمال معالجة مياه الصرف الصناعي بمحطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة طاقة ٥٢٠٠٠ م٣ بالقطاع الأول بعتاقة بمدينة السويس الجديدة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة متابعة أعمال تشغيل وصيانة محطات المياه والصرف بالمدن الجديدة.

وخلال الزيارة، شددت رئيس الجهاز على تكامل مراحل المعالجة بدءا من استقبال مياه الصرف الخام ووصولاً لمياه معالجة ثنائياً بكفاءة وتعزيز الاستفادة منها، مؤكدةً  ضرورة دقة تحاليل عينات الصرف لشركات ومصانع المنطقة والسيطرة الكاملة على خط الانحدار ورافع صرف الـps1.

وفي ذات السياق، اجتمعت المهندسة أسماء مخلوف، ومسئولي الجهاز، بممثلي القرى السياحية جنوب سوميد بالعين السخنة، لمناقشة مشكلات كميات وضغوط المياه بالقطاع السياحي الذي يتم تغذيته من محطة تحلية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية من خلال رافع مياه الـ٨٠٠مم.

واستعرضت رئيس جهاز السويس الجديدة، منظومة المياه بشمال غرب خليج السويس والتغيرات التي طرأت بالمنطقة والتوسعات الحالية وما ترتب عليه من زيادة سحب كميات المياه بالقرى السياحية، كما استعرضت جهود الجهاز في تطوير منظومة المياه بشمال غرب ورفع كفاءة رافع مياه الـ٨٠٠مم المغذي للقري السياحية جنوب سوميد، لتوفير كميات المياه اللازمة وبالضغوط المناسبة لكافة قرى القطاع السياحي جنوب سوميد .

وخلال اللقاء أثنى ممثلو القرى السياحية على دور الجهاز في الاستجابة الفورية للشكاوى ومراعاة زيادة الاستهلاك نتيجة فصل الصيف، حيث شددت رئيس الجهاز على ضرورة التنسيق المشترك بين إدارة التشغيل والصيانة وإدارة الأمن بالجهاز في مراقبة استمرارية توفير المياه واستقرارها، وكذلك متابعة عملية التشغيل المتفق عليها وتطبيق القانون على المخالفين.

كما وجهت المهندسة أسماء مخلوف، بضرورة دراسة احتياجات القرى السياحية المستقبلية من المياه، وربط ذلك بالحلول المستقبلية للتغذية، مؤكدة أن الجهاز حريص على استمرار وانتظام الضخ وأن المياه سلعة استراتيجية لضمان التنمية.

 

الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق البنية التحتية الدكتور عاصم الجزار الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان التوسعات الدكتور عاصم الجزار وزير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في ساعات|هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب وعيار21 بعد قفزة قوية

أمطار رعدية| الأرصاد تعلن الأماكن وتطالب المواطن بالحذر

تراجع رسميًا الآن بالبنك المركزي|سعر الدولار مفاجأة بعد اقتراب الاحتياطي لمستويات قياسية

أمطار رعدية ورياح على القاهرة الكبرى|تحول سريع الساعات المقبلة والأرصاد تفجر مفاجأة

انهيار أسعار الأعلاف إلى مستويات غير مسبوقة| والدواجن تتراجع 20 جنيهًا الآن

10 آلاف جنيه دفعة واحدة| تغير مفاجئ في أسعار الحديد الآن

قرار عاجل من محمد شريف ضد الأهلي

لقطة محمد صلاح تكتب النهاية| ماذا حدث في مباراة ليفربول وتشيلسي ؟

ترشيحاتنا

إسرائيل .. كبار مسؤولي الأمن يحذرون نتنياهو من الإضرار بالجيش

95 للبلطي.. أسعار الأسماك والجمبري اليوم الاثنين 14 أغسطس 2023

رائعة في عروض العرائس | سفير فيتنام يشيد بفنانة مصرية

شوّقني لبلدين فلوسهم كتيرة | اعترافات صادمة لأم زياد بقضية الوضع المخلّ

ممثل الزمالك فى ورطة.. شروط انتخابات رابطة الأندية تصدم أمير مرتضى

الإسكان: فتح باب توفيق أوضاع الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 566 

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيبة تكشف الفرق بين مستكة الأكل ومستكة البخور واللبان الدكر

في أحضانها.. ظهور رومانسي لـ عبد الله عمرو دياب وصديقته| شاهد

انهارت من البكاء.. تفاصيل صادمة عن سبب وفاة زوج الشيف هالة فهمي

قديم.. تعليق صادم من ناقد موضة على فستان ميريام فارس في عمان

فيديو

بينفذوها.. في الذكرى الثانية لوفاة دلال عبد العزيز | تعرف على وصيتها لابنتيها

تصادم طريق كفر شكر.. وفاة 5 من أسرة واحدة

خلع دبلة الجواز| صورة ورسالة..هل انفصل معز مسعود عن حلا شيحة ؟

لو عايز تنام أثناء الشغل.. اليابان تقدم لك الحل في كبسولة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ