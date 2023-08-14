عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر في المرتبة 34 عالمياً من بين 193دولة في مؤشر حقوق الطفل

صدى البلد

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، موقف مصر وترتيبها في مؤشر حقوق الطفل الصادر عام ٢٠٢٣ عن مؤسسة “kidsrights”، والذي أظهر تقدم ترتيب مصر ٤ مراكز ، حيث حصلت على المركز ال ٣٤ من بين ١٩٣ دولة عام ٢٠٢٣، مقارنة بالمركز ٣٨ من بين ١٨٥ دولة عام ٢٠٢٢، كما حصلت على المركز الرابع عربيًّا خلال عام ٢٠٢٣.

يأتي ذلك في إطار اهتمام مركز المعلومات برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية العالمية التي تهم الشأن المصري أو تتناوله.

وأضاف المركز، أن هذا المؤشر العالمي السنوي، يُعَدُّ الوحيد الذي يصنف الدول وفقًا لالتزامها باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (١٩٨٩)، ويهدف إلى تحفيز الامتثال لحقوق الطفل في جميع أنحاء العالم، بالاعتماد على خمسة مؤشرات فرعية، هي "الحق في الحياة"، "والحق في الصحة"، "والحق في التعليم"، "والحق في الحماية"، "والبيئة التمكينية لحقوق الطفل".

وقد جاءت السويد في المركز الأول عالميًّا، تلتها كل من فنلندا، وأيسلندا، ولوكسمبورج، وألمانيا بينما جاءت كل من تشاد وجنوب السودان، وأفغانستان، في المراكز الأخيرة على التوالي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في ساعات|هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب وعيار21 بعد قفزة قوية

تراجع رسميًا الآن بالبنك المركزي|سعر الدولار مفاجأة بعد اقتراب الاحتياطي لمستويات قياسية

أمطار رعدية| الأرصاد تعلن الأماكن وتطالب المواطن بالحذر

أمطار رعدية ورياح على القاهرة الكبرى|تحول سريع الساعات المقبلة والأرصاد تفجر مفاجأة

انهيار أسعار الأعلاف إلى مستويات غير مسبوقة| والدواجن تتراجع 20 جنيهًا الآن

10 آلاف جنيه دفعة واحدة| تغير مفاجئ في أسعار الحديد الآن

قرار عاجل من محمد شريف ضد الأهلي

عاجل| بالأرقام.. الحدود الدنيا للكليات بمؤشرات تنسيق الجامعات قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى

ترشيحاتنا

متعهدًا بالاحتفال قريبًا.. البرهان: السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه الحديث

تحليل مخدرات وفحص نفسي.. شروط الترشح في انتخابات رابطة الأندية المحترفة

السنهوري: الجامعات التكنولوجية مستقبل أبنائنا.. وهناك إقبال كبير عليها|فيديو

مش عارفين فين.. مصدر باتحاد الكرة يكشف تفاصيل غياب بيريرا عن معسكر الحكام

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى الآن عبر هذا الرابط

خلطوا بينه ومشتبه آخر.. الشرطة الأمريكية تعتقل مراهقًا بقوة خلال رميه النفايات| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في أحضانها.. ظهور رومانسي لـ عبد الله عمرو دياب وصديقته| شاهد

انهارت من البكاء.. تفاصيل صادمة عن سبب وفاة زوج الشيف هالة فهمي

قديم.. تعليق صادم من ناقد موضة على فستان ميريام فارس في عمان

على الموضة .. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

فيديو

بينفذوها.. في الذكرى الثانية لوفاة دلال عبد العزيز | تعرف على وصيتها لابنتيها

تصادم طريق كفر شكر.. وفاة 5 من أسرة واحدة

خلع دبلة الجواز| صورة ورسالة..هل انفصل معز مسعود عن حلا شيحة ؟

لو عايز تنام أثناء الشغل.. اليابان تقدم لك الحل في كبسولة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ