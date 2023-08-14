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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة القليوبية: بدء تشغيل عيادة الفلاريا بمستشفى حميات بنها.. صور

عيادة الفلاريا
عيادة الفلاريا

أعلن الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، افتتاح عيادة الفلاريا بمستشفى حميات بنها، وذلك في ضوء توجيهات وزارة الصحة المصرية وفي إطار خطط تطوير المستشفيات وأقسامها المختلفة.

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وأشار وكيل الوزارة ، إلى أن الهدف من افتتاح العيادة يتمثل في متابعة مرضي الفلاريا المزمنة المترددين على المستشفى من حيث متابعة العلامات الحيوية، وإعطائهم العقاقير اللازمة كالمسكنات وفيتامين ب، والمراهم، وكذلك تتوفر خدمة العلاج الطبيعي للمرضي، ومتابعة الأوعية الدموية بالأشعة في حال تطلبت الحالة لذلك، كما يتم حجز الحالات المصابة بالالتهاب الخلوي داخل المستشفى.

من جانبها، قالت الدكتورة لبنى سليم مدير الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بالقليوبية، أن عيادة الفلاريا تعتبر نقلة نوعية في سبيل تطوير وجودة تقديم الخدمات الطبية المقدمة للمرضي ، ومن المقرر العمل بالعيادة جميع أيام الأسبوع.

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القليوبية وكيل وزارة الصحة وزارة الصحة مدير الإدارة العامة الصحة المصرية

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