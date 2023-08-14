عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب جزيرة كامتشاتكا في روسيا

صدى البلد

ضرب زلزال بلغت قوته 4.8 درجات على مقياس ريختر اليوم الإثنين، سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.


وأفادت الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، أن مركز الزلزال وقع قبالة الساحل الشرقي لكامتشاتكا، وعلى عمق 150 كيلومترًا.


ولم ترد أي معلومات أو تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.

بعد تحذيرات من تداعياته المروعة.. استعدادات مشددة لمواجهة زلزال إسطنبول الكبير

وكانت قد أفادت وسائل الإعلام العالمية بأن زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة "باتانيس" شمالي الفلبين، امس الأحد.

 

وذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، أن الزلزال وقع على بعد 38 كيلومتراً غرب منطقة "سابتانج".

ولم ترد أنباء عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية.

 

وتقع الفلبين، في منطقة حزام النار بالمحيط الهادئ، والتي تشهد 90 % من الزلازل المسجلة على مستوى العالم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في ساعات|هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب وعيار21 بعد قفزة قوية

تراجع رسميًا الآن بالبنك المركزي|سعر الدولار مفاجأة بعد اقتراب الاحتياطي لمستويات قياسية

أمطار رعدية| الأرصاد تعلن الأماكن وتطالب المواطن بالحذر

أمطار رعدية ورياح على القاهرة الكبرى|تحول سريع الساعات المقبلة والأرصاد تفجر مفاجأة

انهيار أسعار الأعلاف إلى مستويات غير مسبوقة| والدواجن تتراجع 20 جنيهًا الآن

10 آلاف جنيه دفعة واحدة| تغير مفاجئ في أسعار الحديد الآن

قرار عاجل من محمد شريف ضد الأهلي

عاجل| بالأرقام.. الحدود الدنيا للكليات بمؤشرات تنسيق الجامعات قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى

ترشيحاتنا

متعهدًا بالاحتفال قريبًا.. البرهان: السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه الحديث

تحليل مخدرات وفحص نفسي.. شروط الترشح في انتخابات رابطة الأندية المحترفة

السنهوري: الجامعات التكنولوجية مستقبل أبنائنا.. وهناك إقبال كبير عليها|فيديو

مش عارفين فين.. مصدر باتحاد الكرة يكشف تفاصيل غياب بيريرا عن معسكر الحكام

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى الآن عبر هذا الرابط

خلطوا بينه ومشتبه آخر.. الشرطة الأمريكية تعتقل مراهقًا بقوة خلال رميه النفايات| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في أحضانها.. ظهور رومانسي لـ عبد الله عمرو دياب وصديقته| شاهد

انهارت من البكاء.. تفاصيل صادمة عن سبب وفاة زوج الشيف هالة فهمي

قديم.. تعليق صادم من ناقد موضة على فستان ميريام فارس في عمان

على الموضة .. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

فيديو

بينفذوها.. في الذكرى الثانية لوفاة دلال عبد العزيز | تعرف على وصيتها لابنتيها

تصادم طريق كفر شكر.. وفاة 5 من أسرة واحدة

خلع دبلة الجواز| صورة ورسالة..هل انفصل معز مسعود عن حلا شيحة ؟

لو عايز تنام أثناء الشغل.. اليابان تقدم لك الحل في كبسولة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ