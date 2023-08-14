زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب جزيرة كامتشاتكا في روسيا

ضرب زلزال بلغت قوته 4.8 درجات على مقياس ريختر اليوم الإثنين، سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.



وأفادت الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، أن مركز الزلزال وقع قبالة الساحل الشرقي لكامتشاتكا، وعلى عمق 150 كيلومترًا.



ولم ترد أي معلومات أو تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.

وكانت قد أفادت وسائل الإعلام العالمية بأن زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة "باتانيس" شمالي الفلبين، امس الأحد.

وذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، أن الزلزال وقع على بعد 38 كيلومتراً غرب منطقة "سابتانج".

ولم ترد أنباء عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية.

وتقع الفلبين، في منطقة حزام النار بالمحيط الهادئ، والتي تشهد 90 % من الزلازل المسجلة على مستوى العالم.