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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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السنهوري: سوق العمل الحالي يشهد تطورات كبيرة في التخصصات العملية.. فيديو

الكاتب الصحفي عادل
الكاتب الصحفي عادل السنهوري

أكد عادل السنهوري الكاتب الصحفي، أن سوق العمل على المستوى العالمي أو المحلي يشهد تطورات كبيرة في التخصصات العملية من خلال الاعتماد المتسارع والمتزايد على استخدام التكنولوجيا المتطورة.

 

السنهوري:الدولة المصرية أهتمت بشكل كبير بالمجال والتخصصات الجديدة 

وأضاف عادل السنهوري، خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن التطور بسوق العمل يوازيه حاليا تطورا بنمط التفكير بمسألة الالتحاق بكليات القمة لدى الأسر وطلاب الثانوية العامة في البحث عن التخصصات الجديدة.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن  الدولة المصرية أهتمت بشكل كبير بالمجال والتخصصات الجديدة والتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية التي أصبحت المستقبل الذي يُعتمد عليه في خطط التنمية والاقتصاد بشكل عام.

 

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