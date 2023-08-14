ارتفاع مؤشرات البورصة خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بتحسن أرباح معظم الشركات المقيدة، خاصة التي تحقق عوائد من التصدير للخارج.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 17928 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 21811 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 7509 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 3605 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 5339 نقطة.

