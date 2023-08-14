الصحف الكويتية اليوم | مصر تدشن موقعا إلكترونيا لتسوية ملفات المغتربين التجنيدية .. ومحاكمة رئيس النيجر

«الخارجية الكويتية» توجّه أسئلة لـ «الدرّة» بشأن التقرير الأميركي لحقوق الإنسان

البحرين تطلق «تكامل» لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة

نائب رئيس «الموساد» الأسبق: الجيش الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب بالضفة

تحذيرات أمريكية وأوروبية للسفن المارة بمضيق هرمز

روسيا تزود غواصاتها النووية بصواريخ تسيركون فرط الصوتية

هجوم روسي على أوديسا الأوكرانية



تناولت الصحف الكويتية اليوم، الاثنين، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.

فقد سلطت صحيفة الراي الضوء على تدشين مصر أمس، موقعا إلكترونيا لتلقي طلبات المصريين المقيمين بالخارج الراغبين في تسوية المواقف التجنيدية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، إنه "إلحاقا بالإعلان الخاص بتدشين مبادرة تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج ممن بلغوا سن التجنيد اعتبارا من سن 19 عاما وحتى سن 30 عاما، وكذا ممن تجاوزوا سن الـ 30، سيتم تدشين الموقع الإلكتروني التالي لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في الاشتراك بالمبادرة وذلك اعتبارا من 14 أغسطس 2023".

محليا، قالت صحيفة الجريدة إن وزارة الخارجية خاطبت، رئيس مجلس إدارة شركة الدرة لاستقدام العمالة المنزلية، لتزويدها بالأجوبة المطلوبة عن أسئلة التقرير السنوي الذي يصدر عن وزارة الخارجية الأميركية الخاص بحقوق الإنسان في الكويت للعام الحالي.

ونصت المخاطبة، التي اطلعت عليها «الجريدة»، على أنه «بالإشارة إلى تعاون وزارة الخارجية مع سفارة الولايات المتحدة لدى البلاد، للتحضير لتقرير وزارة الخارجية الأميركية حول حالة حقوق الإنسان في الكويت لسنة 2023، والتي تشمل الفترة من مطلع يناير الماضي حتى نهاية أكتوبر المقبل للعام الجاري، نرفق لكم الأسئلة الموجهة إليكم من السفارة، والتي يرجى الرد عليها، لأنها ستكون بمنزلة قاعدة بيانات سيتم الاستناد إليها عند إعداد التقرير، على أن يكون ردكم في موعد أقصاه 8 أكتوبر المقبل».

أبرزت صحيفة الوطن تأكيد أمين سر مجلس الأمة النائب د. مبارك الطشه ضرورة تحسين مستوى معيشة المواطن الكويتي، مشددا على أن يكون بموازاة ذلك تفعيل دور وزارة التجارة في مراجعة ومراقبة الأسعار.



وقال الطشه في لقاء مع برنامج نبض اللجان على تلفزيون المجلس إن التضخم يزداد بنسب هائلة من دون معالجة من الحكومة أو حتى التفكير في معالجتها، مشيرا إلى أنه في بعض الأحيان تثار قضايا تزيد من معدل هذا التضخم مثل البديل الاستراتيجي.



وبين أن البديل الاستراتيجي تتم إثارته من مغردين في السوشيال ميديا وسط صمت حكومي أو ناطق رسمي

عربيا وإقليميا، قالت صحيفة الأنباء إنه تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تستضيف مدينة مكة المكرمة أعمال المؤتمر الإسلامي الدولي «التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم» تحت شعار: (تواصل وتكامل) الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على مدى يومين بمشاركة 150 عالما ومفتيا وكذلك رؤساء المراكز والجمعيات الإسلامية من 85 دولة حول العالم.



فيما أشارت صحيفة الوطن إلى اعلان البحرين أمس الأحد إطلاق برنامج يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة الأبعاد في إطار خطة للتعافي الاقتصادي مشيرة إلى أنه سيعمل على التوطين الاستراتيجي لسلاسل التوريد وتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد وزيادة الصادرات.

وقال وزير الصناعة والتجارة البحريني عبدالله فخرو خلال مؤتمر صحفي إن برنامج (تكامل) يسعى لتحقيق عدد من الأهداف أبرزها تعزيز المحتوى المحلي وزيادة كفاءة سلسلة القيمة المضافة وتوجيه مصروفات القطاع الصناعي للسوق المحلية وتعزيز تنافسية المنشآت الصناعية الوطنية.



وأوضحت صحيفة الراي اعلان هيئة الأحوال الجوية العراقية، أمس، عن حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة، وتوقعت أن تتخطى 13 محافظة نصف درجة الغليان.

وذكر بيان للهيئة، أن «طقس البلاد لليوم (الاثنين) سيكون صحوا مع بعض القطع من الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوا، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم في عموم البلاد»، مبينا أن«درجات الحرارة العظمى سجلت في بغداد وديالى والأنبار والبصرة وواسط وكركوك 50 وكربلاء والنجف وميسان الناصرية والمثنى 51».



وذكرت صحيفة القبس ان نائب رئيس جهاز الموساد الأسبق واللواء في الاحتياط عميرام ليفين، إن «الجيش الإسرائيلي ينفذ جرائم حرب في الضفة الغربية مثلما جرى في ألمانيا النازية، وأن إسرائيل تمارس نظام أبارتهايد فيها».

وأضاف ليفين، خلال مقابلة أجرتها معه الإذاعة العامة الإسرائيلية «كان»، أن «الجيش الإسرائيلي بدأ يكون شريكا في جرائم حرب من خلال تحولات عميقة التي تذكر بتحولات حدثت في ألمانيا النازية».

وتابع ليفين، الذي شغل سابقا أيضا منصب قائد قيادة المنطقة الشمالية «تجول في الخليل وسترى شوارع لا يمكن للعرب أن يتجولوا فيها. وهذا مؤلم وليس لطيفا لكن هذا هو الواقع».



وأفادت صحيفة الجريدة بأنه مع وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق إطلاق سراح 5 أميركيين محتجزين في إيران مقابل الأموال المجمدة لتقليل التوتر في المنطقة، توالت التحذيرات الغربية للسفن المارة في مضيق هرمز الاستراتيجي من الاقتراب من مناطق نفوذ الحرس الثوري لتجنّب خطر تعرّضها للاحتجاز.

وفي سلسلة بيانات منفصلة، قال المتحدث باسم الأسطول الخامس الأميركي الذي يتّخذ من البحرين مقراً، تيم هوكينز أمس: «نُصحت السفن بعبور المنطقة أبعد ما يمكن عن المياه الإقليمية الإيرانية» لتقليل مخاطر تعرّضها للمصادرة، مشيراً إلى أن التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية «IMSC» الذي تقوده واشنطن، «يُخطر بحارة إقليميين بالإجراءات الاحتياطية المناسبة لتقليل مخاطر احتجاز السفن بناءً على التوترات الإقليمية الحالية التي نسعى إلى تهدئتها».

دوليا، ذكرت صحيفة الوطن أن المجلس العسكري في النيجر ندد مساء أمس بـ«العقوبات غير القانونية واللاإنسانية والمهينة» التي فرضتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

وفي بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني، قال عضو المجلس العسكري الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، إن شعب النيجر «يتأثر بشدة بالعقوبات غير القانونية واللاإنسانية والمهينة التي تفرضها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والتي تصل إلى حد حرمان البلاد حتى من الأدوية والمواد الغذائية والتزود بالكهرباء».



وفي السياق ذاته، أوضحت صحيفة القبس إعلان المجلس العسكري في النيجر، مساء الأحد، عزمه على محاكمة الرئيس المعزول محمد بازوم بتهمة «الخيانة العظمى» و«تقويض أمن» البلاد.



وفي بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني، قال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، عضو المجلس العسكري الانقلابي، إنّ «الحكومة النيجرية جمعت حتى اليوم الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن النيجر الداخلي والخارجي».

وندد المجلس بـ«العقوبات غير القانونية واللاإنسانية والمهينة» التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).



وأشارت صحيفة الراي إلى اعلان حاكم مدينة أوديسا الأوكرانية أوليه كيبر صباح اليوم، إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص أصيبوا في موجتين من الهجمات التي نفذتها روسيا بطائرات مسيرة وصواريخ خلال الليل على المدينة الساحلية المطلة على البحر الأسود.

وأضاف «نتيجة لهجوم العدو في أوديسا اندلعت عدة حرائق جراء الشظايا الصاروخية المتساقطة». وتابع «أدت موجة الانفجار إلى تطاير النوافذ من المباني».



وذكرت صحيفة الوطن أن الرئيس التنفيذي للشركة الروسية المتحدة لبناء السفن أليكسي رحمانوف، قال في مقابلة أجرتها معه وكالة الإعلام الروسية ونشرت، اليوم الإثنين، إن روسيا ستزود غواصاتها النووية الجديدة بصواريخ تسيركون فرط الصوتية.

وأضاف أن "الغواصات النووية متعددة الأغراض لمشروع ياسن-إم، ستكون مجهزة بمنظومة صواريخ تسيركون على أساس دائم، العمل جار في هذا الاتجاه بالفعل".

والغواصات من فئة ياسن-إم هي غواصات مسلحة بصواريخ كروز وتعمل بالطاقة النووية، وقد تم بناؤها لتحل محل الغواصات الهجومية النووية التي تعود إلى الحقبة السوفيتية في إطار برنامج لتحديث الجيش والأسطول، ويبلغ مدى صواريخ تسيركون فرط الصوتية 900 كيلومتر، ويمكن أن تتجاوز سرعتها سرعة الصوت بعدة أضعاف مما يجعل من الصعب الدفاع عنها.