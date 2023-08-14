القبض على مواطن روج لأدوية ممنوعة بالسعودية.. والسلطات تهيب بالمواطنين

قبضت شرطة منطقة حائل بالمملكة العربية السعودية على مواطن سعودي لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وضبط بحوزته سلاح ناري ومبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.

واعتبرت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.