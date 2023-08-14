السنهوري: الجامعات التكنولوجية مستقبل أبنائنا.. وهناك إقبال كبير عليها|فيديو

أكد عادل السنهوري الكاتب الصحفي، أن الجامعات التكنولوجية هي المستقبل و الإقبال عليها كبير وسوف يرتفع إقبال الطلاب العام الجاري على التخصصات الجديدة بالمعاهد الخاصة والجامعات الأهلية والخاصة والحكومية.

السنهوري: ربط التعليم بخطط التنمية الإقتصادية أمر هام

وأضاف عادل السنهوري، خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ،أن مصر لديها حاليا 9 جامعات تكنولوجية تم إنشائهم خلال أقل من 5 سنوات إلى جانب الأفرع بالجامعات،لافتاً إلى أن إنشاء الجامعات التكنولوجية جاء تلبية رغبة وإقبال من جانب الطلاب.

وأشار عادل السنهوري الكاتب الصحفي إلى، أن ربط التعليم بخطط التنمية الإقتصادية أمر هام، مؤكداً أن الهند و ألمانيا قاموا بتطويع التعليم وفقاً لما يتطلبه خطط التمية، ولذلك أعتمدت الهند في السنوات الأخيرة على التكنولوجيا.