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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نشبت به النار.. عقوبات تنتظر صاحب مخزن المواد الغذائية غير المرخص بالخانكة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

واجه قانون المحال العامة جريمة إدارة وفتح محل بدون ترخيص حيث عاقب كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة.

ووفقا لنص المادة (30)، من قانون المحال العامة، يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

وكانت قد كشفت التحقيقات الأولية فى حادث اندلاع حريق بمخزن للمواد الغذائية بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية أن المخزن عبارة عن أسوار خرسانية وسقف جمالون على مساحة 1200 متر مخالف حيث تم انشاؤه بدون ترخيص.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا بنشوب حريق في مخزن للمواد الغذائية بمدينة الخانكة، وعلى الفور تم الدفع بـ ٦ سيارات اطفاء  للسيطرة على الحريق وتبين ان الحريق شب فى مخزن للمواد الغذائية على مساحة 1200 متر وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

 

المحال العامة المحال محل بدون ترخيص الغرامة قانون المحال العامة

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