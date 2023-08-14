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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل .. كبار مسؤولي الأمن يحذرون نتنياهو من الإضرار بالجيش

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، إن كبار مسؤولي الأمن في إسرائيل، حذروا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من أن الضرر الذي يلحق بجاهزية الجيش الإسرائيلي سيزداد في غضون أسبوعين.

ووفقا لموقع "إسرائيل 24" فقد طرح رؤساء جهاز الأمن الثلاثة تطورات من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة : أزمة دستورية نتجت عن الإصلاح القضائي ، والإضرار بالشرعية الدولية للجيش الإسرائيلي ، وقانون أساسي حول دراسة التوراة (مشروع قانون جديد يهدف إلى تشريع دراسات اللاهوت. "كخدمة مهمة" بدلاً من الخدمة العسكرية) التي من المتوقع تقديمها في الدورة القادمة.

وبحسب الموقع العبري، فقد أوضح المسؤولين لنتنياهو أن الأمر بيده في وقف تدهور جاهزية الجيش ، وهو أمر بالغ الأهمية لأمن البلاد.

من جانبه، قال نتنياهو للمؤسسة الأمنية، إنه "يبذل قصارى جهده للتوصل إلى اتفاق بشأن الإصلاح القضائي".

والتقى نتنياهو بوزير العدل ياريف ليفين ورئيس حزب شاس أرييه درعي، وناقش معهم الترويج لنص متفق عليه بشأن لجنة اختيار القضاة. ووفقًا لوسائل الإعلام العبرية، فقد ناقشوا أيضًا قانون التجنيد الإجباري.

وجاء في بيان رسمي صادر عن مكتب نتنياهو بعد الاجتماع أن "رئيس الوزراء قد تم إطلاعه على الوضع فيما يتعلق بملاءمة وتماسك الجيش الإسرائيلي".

وأضاف البيان أن نتنياهو "وجه بصلاحية الجيش الإسرائيلي واستعداده لمواجهة أي تحدٍ - في كل من الروتين و حالات الطوارئ - تم الإبقاء عليها ".

كما ذُكر أن" جميع المشاركين في الاجتماع اتفقوا على ضرورة ترك الخلافات والسياسة خارج الجيش الإسرائيلي ".

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