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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

حبس ومحاكمة .. قادة الانقلاب يوجهون تهمة الخيانة العظمي للرئيس المعزول محمد بازوم

صدى البلد

وجة المجلس العسكري في النيجر تهمة الخيانة العظمي للرئيس المعزول محمد بازوم واعلن خلال بيان اصدره انه سوف يوجه له محاكمة بشأن تواصله مع مواطنين ورؤساء دول أجنبية ومسؤولين في منظمات دولية".

اتهام لائيس النيجر بتهمة الخيانة العظمى

علن المجلس العسكري في النيجر، اليوم الاثنين، جمع الأدلة اللازمة لمحاكمة الرئيس بازوم بتهمة الخيانة العظمى، وتهديد أمن الدولة.

وقال المجلس العسكري في النيجر: "الرئيس المعزول تواصل مع مواطنين ورؤساء دول أجنبية ومسؤولين في منظمات دولية".

ونستعرض المزيد من لتفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

النيجر انقلاب النيجر الرئيس محمد بازوم

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