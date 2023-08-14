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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد شكوى المواطنين.. لجنة لتحليل عينات من مياه الشرب في العريش

اللواء محمد عبد الفضيل
اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء

وجه اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بتشكيل لجنة مشتركة من شركة مياه الشرب بالمحافظة ومديرية الشؤن الصحية، لأخذ عينات من مياه الشرب من محطات تحلية المياه ومنازل المواطنين، لتحليلها وبيان مدي مطابقتها للمواصفات، وذلك بعد تعدد شكاوى المواطنين من تغير لون المياه.

 

مياه الشرب:


وأكد المحافظ، في بيان، علي الاهتمام بصحة المواطن السيناوي وتوفير مياه الشرب المطابقة للمواصفات والمعاير والمواصفات المناسبة للحصول على مياه نظيفة، لافتًا إلي ضخ استثمارات كبيرة في قطاع تحلية مياه البحر من خلال انشاء محطات لتحلية المياه في مدينة العريش.


بدوره قال المهندس مصطفي عبد الفتاح، رئيس قطاع المياه في شمال سيناء، أن اللجنة تضم أعضاء متخصصين من الشركة القابضة لمياه الشرب في شمال سيناء ومديرية الشئون الصحية بالمحافظة والشركة الأم.


أضاف عبد الفتاح، أن اللجنة ستقوم بسحب عينات من مياه الشرب المنتجة من محطات تحلية المياه في مدينة العريش وعينات عشوائية من منازل المواطنين لتحليلها والوقوف علي سبب المشكلة.

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العريش عينات مياة الشرب تحليل المواطنين

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