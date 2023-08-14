سفير فيتنام: الطعام المصري مختلف ومميز.. والكشري أكلتي المفضلة|فيديو

تحدث سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية، عن عاداته وتقاليده في مصر، لافتاً إلى أنه زار العديد من الأماكن والمعالم السياحية، مثل شرم الشيخ ومدينة العلمين الجديدة،و مرسى علم ، مؤكداً أن مصر دولة كبرى.



سفير فيتنام: يوجد زخماً ثقافياً بين الدولتين

وأضاف سفير فيتنام خلال لقائه مع الإعلامية هند النعساني في برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الطعام المفضل له في مصر، هو الكشري واللحم والدجاج، قائلا: “طعم الطعام المصري مختلف ومميز جدا، وهناك اختلاف في الطعم عن الأكل الفيتنامي، وأيضا في كيفية استخدام التوابل هنا في مصر يتم استخدامها بشكلها الكامل لكن في شرق آسيا لا تستخدم كذلك، فنحن نقوم بغلي التوابل"

وأشار سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية إلى ، أنه يوجد أيضا زخماً ثقافياً بين الدولتين وهي مهمة للغاية لتعزيز الدبلوماسية بين البلدين لجلب المعرفة من بلد إلى أخرى، مؤكداً أنه مصر فنانة رائعة تدعى مي مهاب تعلمت فن العرائس في فيتنام وقامت بتقديم هذه العروض في مصر.