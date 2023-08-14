بيان عاجل من روسيا بعد هجوم إرهابي في إيران

أعربت السفارة الروسية لدى طهران، اليوم الاثنين، عن تعازيها لقيادة وشعب إيران، بضحايا الهجوم الإرهابي على مسجد وضريح شاه شيراغ في مدينة شيراز.



وجاء في بيان السفارة الروسية، الذي نشر عبر "تلجرام": "نعرب عن خالص تعازينا لقيادة إيران وشعبها، على مأساة الهجوم الإرهابي على ضريح شاه شيراغ في شيراز".



وأضاف البيان: "يدين الجانب الروسي ذلك الهجوم بشدة، ويعرب عن أعمق تعازيه لأسر الضحايا".



وأعربت السفارة عن أملها في معاقبة مرتكبي الهجوم، مؤكدة على استعداد موسكو لتعزيز التعاون مع طهران في مكافحة الإرهاب.



وكانت قد قالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن "شخص قُتل وجرح 8 آخرين إثر إطلاق نار من قبل إرهابي داخل مرقد شاه جراغ في شيراز".