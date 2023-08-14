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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد عامين مفاوضات.. إيران تتوصل لاتفاق مع واشنطن بشأن أرصدتها المجمدة

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا

أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، أن طهران توصلت لتفاهم مع واشنطن بشأن إطلاق سراح الإيرانيين المحتجزين لديها والإفراج عن أرصدة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجیة الإیراني، ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحفي الیوم الاثنین، إن "الإفراج عن الموارد المالية الإيرانية التي تم تجميدها بسبب الحظر الأمريكي أحادي الجانب على المؤسسات المالية والمصرفية لدول أخرى، ورفع القيود عن هذه الموارد المالية في السنوات الماضية، خاصة في العامين الماضيين، کان على جدول الأعمال الجاد للحكومة الإيرانية والنظام الدبلوماسي".

وتابع: "کما أولينا اهتماما جادا لمتابعة حقوق المواطنين الإيرانيين في جميع أنحاء العالم الذين تمت محاكمتهم واعتقالهم من قبل الولايات المتحدة بتهم باطلة و زائفة".

وأضاف: "الجهاز الدبلوماسي دافع وسیدافع عن حقوق الشعب في إطار واجباته"، مؤکدا "نحن جادون في احقاق حقوق الشعب الإيراني".

وأشار كنعاني إلى أن "عملية المفاوضات استغرقت قرابة عامين وتم وستتم عملية الإفراج عن السجناء والأموال الأیرانیة في إطار الإتفاقية التي تم التوصل إلیها وحصلت على الضمان اللازم لتنفيذ هذا التفاهم من الولايات المتحدة".

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