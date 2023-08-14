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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

استكمال مبادرة سيارات المصريين بالخارج من جديد.. تفاصيل

تفاصيل استكمال مبادرة
تفاصيل استكمال مبادرة سيارات المصريين بالخارج من جديد

أعلنت الحكومة منذ فترة عن مبادرة سيارات المصريين بالخارج والتي تمكن المصريين المغتربين بالدول الأخرى من جلب سياراتهم معهم الي مصر عند نزولهم، وجاءت تلك المبادرة بهدف التخفيف علي المواطنين وللحد من أسعار السيارات المرتفعة بشكل جنوني .

تفاصيل استكمال مبادرة سيارات المصريين بالخارج من جديد

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تفاصيل استكمال مبادرة سيارات المصريين بالخارج من جديد

وبالتالي يمكن الآن لأى شخص مغترب من الخارج أن يقوم  بفتح التطبيق الخاص بالمبادرة من جديد لاستكمال الإجراءات الخاصة بالمشاركة في المبادرة لكل من قام بالتسجيل في التطبيق قبل موعد انتهاء المبادرة .

- أستكمال الأجراءات :

تفاصيل استكمال مبادرة سيارات المصريين بالخارج من جديد

وذلك بالنسبة الي الأشخاص الذين لم يقوموا باستكمال الإجراءات الخاصة بالوديعة الدولاريه أو استخراج الموافقة الاستيرادية, حيث سيمكنه الآن إكمال هذه الإجراءات والمشاركة في المبادرة لاستيراد سيارة من الخارج من خلال ربطه ربط الوديعة البنكية ، وذلك بالنسبة الي الأشخاص الذين لم يربطوها والأشخاص الذين لم يستكملوا إجراءات السيارة.

- تخفيض الوديعة الدولارية :


حدث تخفيض لقيمة الوديعة الدولاريه بـ البنوك الخاصة بجلب سيارات المصريين من الخارج، وبالتالي الأن يحق للأشخاص الذين قاموا بربط ودائعهم علي القيمة القديمة أن يتجهوا الي فرع البنك وان يقوموا بأسترارد فرق الوديعة .

تفاصيل استكمال مبادرة سيارات المصريين بالخارج من جديد

وتم الإعلان عن بدء تطبيق الإجراءات الخاصة باسترداد فارق الوديعة ، وسيتم ذلك من خلال أرسال رسائل بريدية عبر الإيميل لكل مشارك قام بربط وديعته البنكية كاملة قبل التخفيض لاسترداد سيارة من الخارج .

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