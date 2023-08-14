ردا لـ زيارة نظيره السعودي.. سفر مرتقب لـ وزير الخارجية الإيراني إلى الرياض

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم، الإثنين، أن الوزير حسين أمير عبد اللهيان سيزور العاصمة السعودية قريبا.

ووفقا لوسائل الإعلام الإيرانية، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني سيزور السعودية "في المستقبل القريب".

وكان موقع "إيران نوانس" قد ذكر في خبر خاص یوم السبت أن وزير الخارجية الإيراني سيزور العاصمة السعودية الرياض، يوم الخميس المقبل 17 أغسطس، ردًّا على زيارة من نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، 17 يونيو الماضي.

ونقل الموقع عن مصادره أن السفير الإيراني الجديد، رضا عنايتي، سيتوجه إلى مقر البعثة الإيرانية بالرياض قريبًا، وكذلك يستعد السفير السعودي، عبدالله سعود العنزي، للذهاب إلى مقر البعثة السعودية في طهران.

وفي 10 مارس الماضي، أعلنت السعودية وإيران الاتفاق، برعاية صينية، عن استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، بعد قطيعة استمرت 7 سنوات.

وتضمن بيان الاتفاق الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما، خلال مدة أقصاها شهران.

وأعادت تشغيل سفارتها لدى الرياض، في 6 يونيو الماضي، وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، يوم الأربعاء الماضي، نقلًا عن مصدر مطلع في وزارة الخارجية الإيرانية، أن سفارة السعودية في طهران بدأت نشاطها رسميًا منذ أيام.

وأشارت مصادر إعلامية إيرانية إلى أن الفريق الدبلوماسي السعودي في طهران يعمل من فندق سبيناس بالاس، إلى حين الانتهاء من ترميم أو تجديد مبنى السفارة السعودية الذي تعرض لهجوم من متطرفين عام 2016.

