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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ارتفاع الرسوب بالطب.. تحرك برلماني لمراجعة طريقة الدراسة وإلزام الطلاب بالحضور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الوقائع الأخيرة التى كشفت عنها نتائج عدد من كليات الطب بصعيد مصر، من رسوب ٦٠ في المائة من الطلاب، تتطلب إعادة النظر في طريقة الدراسة والتعامل مع الطلاب بمثل تلك الكليات العملية، وذلك بما يتماشى خطوات الدولة لتطوير العملية التعليمية والاهتمام بالأطباء.

ودعا أبو العلا في تصريحات له اليوم،  إلي ضرورة دراسة أسباب مثل تلك الوقائع، والعمل علي إعادة النظر في طريقة الدراسة، و إلزام الطلاب بالحضور وإجراء تقييم بشكل مستمر يشرف عليه الأساتذة المتخصصين، وذلك لضمان مستوى علمى جيد للطلاب بتلك الكليات.

وأوضح أبو العلا، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار ظاهرة غريبة علي كليات الطب، وهى عدم الاهتمام بحضور المحاضرات، والاعتماد علي الدروس الخصوصية خارج الكليات، وهو الأمر الذى يحد من تفاعل الطلاب مع الخبرات الكبيرة من الأساتذة الكبار في مجال الطب.

وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، ضرورة تكثيف اللقاءات والمحاضرات والندوات العامة التى تجمع بين الطلاب والأساتذة الكبار، والتى تساعد في نقل الخبرات للأجيال الجديدة.
 

أيمن أبو العلا حقوق الإنسان النواب كليات الطب الطلاب تطوير العملية التعليمية

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