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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومي للمرأة يطلق المعسكر التدريبي لطلاب سياحة الإسكندرية ومطروح

صدى البلد

في إطار مشروع دعم وتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة فى مصر، انطلقت فعاليات المعسكر التدريبي الذي ينظمه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع  وزارة السياحة والآثار، وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في مصر وبالاشتراك مع مؤسسة ويل اسبرينج،  والذى اقيم بالاسكندرية واستهدف طلبة وطالبات كلية السياحة والفنادق بجامعتي الاسكندرية ومطروح ، ويهدف الى تدريبهم  وتوعيتهم  على كيفية دعم وتعزيز  بيئة عمل آمنة  للمرأة العاملة في القطاع السياحي ، و يستمر على مدار ٣ ايام.


وخلال المعسكر تم عقد مجموعات نقاشية ادارتها سماح حلمى خبيرة المشروع مع الطلبة والطالبات للتعرف على وجهات نظرهم حول دور المرأة العاملة ومدى أهمية تقلدهن للمناصب القيادية فى المجالات المختلفة ، ومدى معرفتهم بالمفاهيم المتعلقة بتمكين المرأة  واشكال العنف الموجه ضدها ومدى اهمية ملاءمة البيئة المحيطة لعمل المرأة.
     

وتضمن المعسكر العديد من الانشطة والموضوعات اهمها كيفية إدارة الوقت والتخطيط والمهارات الشخصية للحصول على العمل وقيم وأخلاقيات العمل ومهارات التواصل والعمل في فريق، الى جانب  موضوعات الذكاء الاجتماعي ومعادلة التغيير.


كما تعرف الطلاب والطالبات على أشكال العنف ضد المرأة وتم عرض قصص نجاح لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس فيما يتعلق بالتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة والفتاة.

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