كوبين لبن فقط.. طريقة عمل الجبنة الموتزريلا بأقل التكاليف

تعد الجبنة الموتزريلا من الأشياء المهمة التي يستخدمها الكثير الاكلات والتي تعطي مذاق مميز الاطعمة ولذلك نقدم لكي طريقة عمل الجبنة الموتزريلا فى البيت



المكونات :

2 كيلو لبن كامل الدسم غير مبستر ( يتم الشراء من محلات الألبان)

ثلث كوب خل

ربع كوب ليمون

رشة ملح

الطريقة :

يوضع اللبن على النار حتى يسخن إلى ان يصل أعلى من درجة حرارة الجسم ثم يرفع من على النار ويضاف الخل والليمون ورشة الملح.



ويقلب جيدا ثم يوضع مرة أخرى على نار هادئة ويقلب جيدا ونلاحظ تكور اللبن الى قطعة واحدة ثم نضعها فى بولة زجاج وتصفى من الماء جيدا حتى تصح مثل الكرة ثم توضع فى الثلاجة او الفريزر ثم يتم بشرها بالمبشرة.