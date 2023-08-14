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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الرقابة المالية: بدء الاكتتاب في شراء أول وثيقة للمصريين بالخارج بالدولار

صدى البلد

أعلن الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بدء الاكتتاب في شراء أول وثيقة للمصريين بالخارج بالدولار، بهدف توفير التغطية التأمينية للمعاش، وحالات العجز الكلي والجزئي وأيضا الإدخار على أن يتم الاكتتاب وصرف التعويضات من خلال عمليات ممكينة رقمية لضمان وصول المستحقات لمشتركي الوثائق.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي،اليوم الإثنين، بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، بحضور السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وهشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري.

وتطرح شركة تأمين حكومي في فروع البنك الأهلي المصري أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج،بهدف تحفيز المصريين المقيمين بالخارج على زيادة التحويلات الدولارية وفي الوقت نفسه توفير الحماية الاجتماعية من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار.

التغطية التامينية التحويلات الدولارية الهجرة وشؤون المصريين بالخارج الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة التعويض البنك الأهلى المصرى

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