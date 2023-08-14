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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك الأهلي : وثيقة المعاش بالدولار للمصريين بالخارج لإشراكهم في الشمول المالي

صدى البلد

قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن فكرة إطلاق وثيقة معاش بالدولار للمصريين في الخارج مختلفة عن أي تجربة سابقة، حيث أنها تضمن للمصريين في الخارج الحصول على معاش بالعملة الأجنبية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي،اليوم الإثنين، لإطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة بحضور السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن هذا المنتج ليس الأول للبنك وشركة مصر لتأمينات الحياة، حيث أطلقا معاً منتج معاش بكره بالجنيه المصري في 2020 والبالغ أقساطه 7.8 مليار جنيه خلال عامين.

وأشار عكاشة إلى ان وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج تستهدف إشراك المصريين في الخارج في عملية الشمول المالي وفقا لرؤية مصر واستراتيجية البنك المركزي المصري والبنك الاهلي المصري.

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