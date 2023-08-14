انفجار بالقرب من منتجع روماني على البحر الأسود

أفادت وكالة تاس للأنباء بوقوع انفجار قوي صباح اليوم الاثنين في منطقة الرصيف بالقرب من إحدي الفنادق في منتجع كوستينيشت الروماني على البحر الأسود.



وانفجر لغم بحري ولكن لم يؤد الانفجار إلى وقوع إصابات ويعمل رجال الإطفاء والإنقاذ والغواصون العسكريون في مكان الحادث.

وقال ممثل دائرة التفتيش لحالات الطوارئ في مقاطعة كونستانتا الرومانية، أندريه إين، إنه يجري حاليا تحديد أسباب الحادث.

وبعظ الانفجار الأول، أفادت وسائل الإعلام المحلية بالعثور على "لغم ثان" ينجرف بالقرب من الرصيف في كوستينيشت.

وأبلغ المكتب الصحفي للقوات الرومانية بأن مجموعة جديدة من الغواصين "ستغادر بأسرع ما يمكن على متن سفينة تابعة لخفر السواحل من مدينة مانغاليا إلى المنطقة المحددة لتقييم الوضع واتخاذ الإجراءات الضرورية في حالة اكتشاف لغم".