الجيش الأوكراني يخشى شن هجوم روسي على كييف

كشف قائد القوات المشتركة الأوكرانية، سيرجي نايف، أن القوات الأوكرانية تخشى شن هجوم روسي جديد على كييف، ولذلك تحاول زيادة قدراتها القتالية في هذا الاتجاه.



وقال سيرجي نايف في مقابلة مع وسائل إعلام أوكرانية : "لم يستبعد أحد إطلاق هجوم ثاني على كييف... مثل هذا الاحتمال موجود، لكنه في الوقت الحالي، غير مدعوم بالقوى والوسائل".



وأضاف: "لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يحدث في المستقبل. كل شيء سيعتمد على صنع القرار أولا، وتوفير القوات والوسائل ثانيا".

وأشار نايف إلى أن "القيادة العسكرية الأوكرانية تبذل قصارى جهدها من أجل زيادة الاستعداد القتالي لقواتها في اتجاه كييف، كما يشارك ممثلو الإدارات العسكرية الإقليمية في هذا العمل".