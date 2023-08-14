لليوم الرابع.. رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية وتحذيرات من نزول البحر

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، رفع الرايات الحمراء على أغلب شواطئ المحافظة وحذرت من خطورة نزول البحر بسبب ارتفاع الأمواج.

وأشارت الإدارة إلى أن بعض الشواطئ شرق المحافظة رفعت الرايات الرايات الخضراء التي اكتمل فيها حاجز الأمواج.

وشدد الدكتور محمد عبدالرازق، على منع نزول البدالات مياه البحر، موجهًا باستخدام الإذاعات الداخلية لتحديد المساحات الآمنة للسباحة. وحذرت الإدارة من النزول إلى مياه البحر في حالة غياب المنقذين مع الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل، مطالبة رواد الشواطئ بالحفاظ على نظافة الشاطئ وعدم إلقاء المخلفات على الرمال وضرورة إلقاؤها في المكان المخصص.

وتنقسم رايات البحر إلى ثلاثة ألوان تعبر كل منها عن حالة البحر، الراية الخضراء وتعنى أن الشواطئ أمنة، والصفراء تفيد أن حالة البحر غير مستقرة، والحمراء تفيد بأن هناك خطورة بالنزول إلى المياه.