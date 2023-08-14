إذا كنت تودين تقديم أكلات سهلة وبسيطة نقدم لك اليوم طريقة عمل جلاش باللحمة المفرومة.

المقادير :

كميةمن اللحمة

لفة جلاش

2 بيضة متوسطة

كوب لبن

ملح

فلفل

سمنة

طريقة التحضير :

افردي الجلاش فى الصنية بعد ما تدهنيها بالسمنة و جهزي منها 5 طبقات ثم ضيفي كمية من اللحمة و ابدئي بوضع 5 طبقات أخرى و ادهني سمنة بين كل طبقتين وضيفي طبقة لحمة ثم باقى كمية الجلاش وادهني ين كل طبقتين سمنة حتى تورق وتصبح هشة وطرية ودخليها الفرن ربع ساعة تقريبا ثم اخلطي البيضتين مع كوب من اللبن والملح والفلفل وشربي الصنية ضعي الصينية للفرن حتى تحمر و قدميها.

