البابا تواضروس الثاني يبدأ زيارة رعوية إلى الإسكندرية غدًا

يبدأ البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غدا الأربعاء، زيارة رعوية إلى الإسكندرية.

صرح بذلك القمص إبرام إيميل الوكيل البابوى في الإسكندرية وراعي الكنيسة المرقسية الكبرى، مضيفا أن "البابا يرأس صلاة العشية مساء الأربعاء، ويلقى العظة الأسبوعية من كاتدرائية البشارة والملاك غبريال بمحور الأمل بالمحمودية، التابعة لقطاع كنائس شرق الإسكندرية.

بعد 18 شهرا

وأشار إلى أن زيارة البابا تواضروس للكنيسة تأتى بعد 18 شهرا من زيارته الأولى لنفس الكنيسة، حيث زارها في فبراير 2022 لتدشينها.